В Челябинске 45% школьников боялись не сдать госэкзамены

Среди причин — сильный стресс перед контролем знаний

45% челябинцев боялись не сдать государственные экзамены в школах. Среди причин — сильный стресс перед итоговым контролем знаний, выяснили аналитики «Авито Услуг» и образовательной платформы «Умскул».

Очень высокий стресс перед госэкзаменами испытывали 11% респондентов. Также в постоянной тревоге и бессонных ночах во время экзаменов вспоминает каждый пятый челябинский старшеклассник.

19% опрошенных, которые испытывали стресс в период экзаменов, вспоминают, что он сопровождается постоянной усталостью. Выпускники 9 и 11 классов, которые сдают экзамены в этом году, также отмечают у себя признаки эмоционального выгорания — 38% испытывают сильное выгорание, 36% сталкиваются с умеренными проявлениями.

Несмотря на то, что полноценный отдых и сон лучше всего помогает справляться с выгоранием (отмечают 61% респондентов), 41% девятиклассников и 39% одиннадцатиклассников в период активной подготовки к экзаменам спят всего 5–6 часов в день.

Кроме качественного отдыха, справляться с переживаниями старшеклассникам помогают любимая музыка (58%) и разговоры с друзьями и близкими (47%). Практически каждый второй (41%) ежедневно обсуждает подготовку к экзаменам с родителями.

Главным «экзаменационным» страхом челябинцы всех возрастов называют провал и неудачу в поступлении (51%). Каждый четвертый признается, что чувствовал неуверенность в себе, 27% респондентов пугала неопределенность будущего, 26% отметили, что боялись подвести близких и не оправдать ожидания.