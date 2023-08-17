В Челябинске 42 дома остаются без горячей воды после опрессовки

Количество таких зданий с начала недели сократилось в два раза

Пятый этап гидравлических испытаний оказался самым сложным для областного центра. Подготовка к грядущему отопительному сезону обернулась тем, что горячую воду вовремя не получили жители ста многоквартирных домов. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе мэрии, этот показатель значительно сократился на данный момент. По состоянию на сегодняшний день без горячего водоснабжения остаются 42 многоквартирных дома.

«С понедельника цифра уменьшилась более чем в два с половиной раза благодаря работе коммунальных служб и теплосетевых организаций, а также постоянному контролю со стороны администрации города», — заявили в мэрии.

Сейчас в Челябинске проходит заключительный этап опрессовок. Горячей воды не будет до 23 августа в 145 домах и 27 социальных объектах. Работы по устранению повреждений после гидравлических испытаний находятся на ежедневном контроле городских властей. Кстати, отсутствие ГВС не всегда связано с проблемами на теплосетях. Иногда выходят из строя бойлеры, но за их замену отвечают собственники и управляющие компании. Администрация города курирует эту тему.

В этом году объемы работы по реконструкции теплосетей являются беспрецедентными. Только в Челябинске на эти цели выделили порядка одного миллиарда рублей, причем половина из этих средств пошла на замену труб в Металлургическом районе. Там зимой всегда возникали проблемы с коммунальными авариями. За тем, как обновляют инженерные сети в районе, наблюдали журналисты ИА «Первое областное».