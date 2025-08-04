В Челябинске 4 августа открыли проезд по Свердловскому проспекту и ул. Энгельса

Ремонт теплотрассы завершили в срок



В Челябинске 4 августа открыли движение по участкам Свердловского проспекта и улицы Энгельса после ремонта. Перекрестки открыты для движения в обоих направлениях.

Прошедшая неделя стала испытанием для водителей, когда 27 июля оживленные перекрестки на Энгельса и Свердловском проспекте и Сони Кривой закрыли на коммунальные работы. Ограничения ввели на 7 дней. И коммунальная компания уложилась в срок с ремонтом.

На маршруты вернулся общественный транспорт, проезжающий через пересечение Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Мэр Челябинска Алесей Лошкин на аппаратном совещании 4 августа напомнил, с чем были связаны перекрытия.

«В этом году мы ведем масштабную работу по замене всех систем трубопроводов. Это и тепло, и вода. Ресурсные организации перекрывают дорогу, и жители испытывают сложности с проездом. Мы стараемся своевременно информировать о таких перекрытиях», — отметил глава города.

Мэр положительно оценил работу компании УСТЭК, которая вовремя выполнила замену теплового трубопровода в районе Свердловского проспекта, проспекта Ленина и улицы Энгельса.

Автор: Яна Копылова