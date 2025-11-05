В Челябинске 342 многоквартирных дома перейдут под управление временной УК

Она будет работать с МКД не больше года

В Челябинске для 342 многоквартирных домов, оставшихся без обслуживания, назначили временную управляющую компанию. В течение года работать с ними будет УК «Челябинск», сказано в распоряжении замглавы города по городскому хозяйству.

Речь в том числе о МКД, подведомственных скандальной компании «УКИКО».

«Установить, что ООО УК „Челябинск“ осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками помещений способа управления или до заключения договора управления МКД с управляющей организацией, определенной собственниками или по результатам открытого конкурса», — сказано в документе.

Размер платы за жилищные услуги устанавливается индивидуально для каждого дома и зависит от его технического оснащения, такого как лифты, мусоропроводы и иное оборудование, требующее обслуживания. Утвержденные городской думой тарифы действуют в качестве базового варианта и применяются только в тех случаях, когда собственники не выбрали на общем собрании способ управления домом или не установили иную стоимость содержания общего имущества.

Напомним, в середине октября 546 домов в Челябинской области остались без управляющей компании, после того как у «УКИКО» отобрали лицензию.