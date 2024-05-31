31 мая приостановлены выдача водительских прав и регистрация машин. Причиной является технический сбой программы, сообщает управление Госавтоинспекции Челябинской области.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — сообщает Госавтоинспекция региона.
В ведомстве отмечают, что специалисты работают над устранением сбоя.