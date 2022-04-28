В Челябинске 300 человек приняли участие в субботнике на территории зоопарка

Волонтеры собрали пластиковые и стеклянные бутылки, шины от авто и другой мусор

В Челябинске накануне состоялся субботник на неосвоенной территории зоопарка. Участие в уборке приняли около 300 человек, в числе которых студенты, активисты волонтерского объединения «ЭкоДозор-74» и специалисты регионального Минэкологии. Мероприятие прошло в рамках акции «Зеленая весна», сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Из карьеров было убрано много мусора, в том числе пластиковые и стеклянные бутылки, автомобильные шины, резиновые мячи и другое. Мы выражаем огромную благодарность за организацию и проведение субботника на нашей территории. Ребята, вы такие молодцы! Спасибо, что своим личным примером учите бережному отношению к природе!» — обратились к горожанам сотрудники Челябинского зоопарка.

Напомним, ранее масштабный субботник прошел на берегах озера Большой Еланчик. Участники акции ликвидировали несколько стихийных свалок.