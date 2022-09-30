В Челябинске 30 сентября пройдет патриотический концерт с участием Вики Цыгановой

Мероприятие начнется в парке им. Ю. А. Гагарина в 18:00

В Челябинске 30 сентября пройдет митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку президента РФ, результатов референдума в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В мероприятии примет участие Вика Цыганова, концерт состоится в парке им. Ю. А. Гагарина в 18.00, сообщает мэрия города Челябинска.

Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет под знаком восстановления исторической справедливости. Начало митинг-концерта в 18:00. Организаторы анонсировали, что пред зрителями выступят коллективы Челябинской области и «легенда русского жанра» Вика Цыганова.

Напомним, в прошлую пятницу подобный митинг-концерт прошел в парке им. Ю. А. Гагарина «Своих не бросаем!». В нем приняли участие 11, 5 тысяч южноуральцев. В программе концерта были выступления челябинских коллективов, ВИА «Ариэль» и заслуженного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.

Напомним, сегодня из-за концерта ограничено движение на двух улицах в центре города. Его запустят только после девяти часов вечера.