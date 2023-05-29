В Челябинске 30 мая закроют перекресток из‑за строительства газопровода

В городе вводят очередные ограничения для транспорта

Устройство подземного газопровода помешает привычному движению автомобилей в Ленинском районе Челябинска. По информации пресс-службы мэрии, с 30 мая по 2 июня будет ограничено движение на перекрестке улиц Барбюса и Коллектива. Водителей попросили учитывать это ограничение при планировании своего маршрута.





Отметим, что Челябинск сейчас вошел в разгар разных строительных и ремонтных работ. Так, на улице Каслинской до 7 июня ограничили движение возле трех домов. Там проводят геологические изыскания и бурят почву по проекту строительства линий скоростного транспорта. В поселке АМЗ на месяц закрыли движение транспорта по улице Обской. На участке у двух домов строят подземный газопровод.

Изменения коснулись и центра города. Почти на месяц коммунальщики закрыли правый поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. До 20 июня там проводят работы на сетях водоснабжения. До 21 июня закрыт участок улицы Клары Цеткин от пересечения с улицей Труда. Специалисты начали строить сети водоснабжения.