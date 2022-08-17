В Челябинске 3 из 4 опрошенных сотрудников работают в отпуске

Лишь 4% респондентов принципиально игнорируют профессиональные вопросы на отдыхе

В Челябинске 3 из 4 опрошенных отвлекаются на решение рабочих вопросов во время отпуска. Часто это делают 33% респондентов. Время от времени прерывают свой отдых 4 из 10 работников. Не сталкиваются с подобной необходимостью 15%. Принципиально не делают этого 4%, сообщает сервис Superjob.ru.

«Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (56%) и менеджеров по продажам (54%). Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер», — рассказали исследователи.

Опрос проводился с 13 июля по 16 августа 2022 года. На вопрос «Приходится ли вам заниматься решением рабочих вопросов (просматриванием рабочей почты, ответами на звонки по рабочим вопросам/звонки коллег и др.) во время вашего отпуска?» ответили три тысячи респондентов старше 18 лет, имеющих постоянную работу.