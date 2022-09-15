В Челябинске 29 детей родились в День города

Мамы малышей получили единовременные выплаты

В роддомах Челябинска в день его 286-летия появились на свет 29 новых жителей: 10 девочек и 19 мальчиков. Пять семей стали многодетными. В четверг, 15 сентября, глава города Наталья Котова поздравила новоиспеченных мам, сообщает мэрия.

Самый крупный малыш весом 4 620 г появился на свет в роддоме Клиники ЮУГМУ. Одна из челябинок, у которой уже есть четыре дочери, родила мальчика. Самая молодая мама, которой 23 года, родила «королевскую двойню», теперь у нее есть мальчик и девочка.

«Мы каждый год поздравляем женщин, родивших детей 13 сентября. Очень трогательная и добрая традиция появилась в Челябинске в 2006 году, когда город отмечал свое 270-летие. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить поздравительные мероприятия. В прошлом году у нас родились 28 деток, в этом — 29», — прокомментировала глава города Наталья Котова.

Мама каждого ребенка, родившегося 13 сентября, получила поздравительное письмо и единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.