В Челябинске 28 домов остаются без горячей воды после последнего этапа опрессовок

Какие сроки подачи ресурса назвали в мэрии

В Челябинске после шестого, последнего этапа опрессовок без горячей воды остаются 28 многоквартирных домов. Как сообщил 28 августа на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, дать воду планируют на этой неделе.

«После шестого этапа, который закончился 23 августа, на сегодняшний день остаются не включенными по аварийным ситуациям 28 многоквартирных домов. За эту неделю планируем всем потребителям дать горячую воду», — уточнил он.

Напомним, все эти дома расположены в Тракторозаводском районе.

Те дома, которые оставались без горячей воды после пятого этапа опрессовок, подключили на прошлой неделе.