В Челябинске 27 сентября пройдет небольшой дождь

Советуем захватить с собой на прогулку зонты

По данным Гисметеоцентра, сегодня, 27 сентября в Челябинске пройдет небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +3 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до +8 и +10 градусов.

После обеда возможны кратковременные дожди. При этом синоптики обещают почти весь день безветренную погоду. Хорошее время для прогулок с родными и близкими людьми.

Кстати, 27 сентября отмечает Всемирный день туризма. Желаем вам билетов в одну сторону, чемоданов, набитых сувенирами, и галереи фотоснимков, от которых захватывает дух.