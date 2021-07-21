В Челябинске медиков наградили медалями «Патриаршая благодарность»

Русская православная церковь отметила работу врачей в борьбе с коронавирусом

Накануне, 20 июля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий наградил 27 южноуральских врачей медалями «Патриаршая благодарность». Церемония награждения прошла в здании регионального министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Медаль учреждена Русской православной церковью в 2012 году и вручается за заслуги перед православием. В этом году 27 медиков из Челябинска, Троицка, Кыштыма, Миасса и Южноуральска получили медали с личной подписью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

«Профессия медика — это настоящее служение людям и ближним. Этот труд самоотверженный, требует полной самоотдачи, любви к людям, которые нас окружают. Эту любовь мы чувствуем всегда. Знаем, что на медиков идет большая нагрузка. Последний год-полтора, когда человечество столкнулось с коронавирусной инфекцией и пандемией, медики трудятся на износ в местах, где очень тонкая грань между жизнью и смертью. Они видят страдания людей. Я понимаю, что вы переживаете это в своем сердце. Говорят, что вырабатывается цинизм со временем. Ничего подобного. Наша Церковь, наш Светлейший Патриарх с большой любовью и вниманием относится к вашей работе и молится о том, чтобы усилиями наших медиков и людей эта пандемия была преодолена»,— отметил митрополит Алексий.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов также поблагодарил медиков за их труд и отметил, что ведомство впервые принимает представителей митрополии.

«Спасибо за то, что выбрали наших медицинских работников, за инициативу присуждения им столь уникальных наград. Коллективы на местах выдвинули ряд кандидатур, сегодня номинанты здесь. И мы хотим от лица министерства здравоохранения еще раз поблагодарить наших врачей за труд, верность своему делу, что в период пандемии проявляется и чувствуется особенно остро»,— сказал Юрий Семенов.

Отметим, южноуральские медики получают награды от Русской православной церкви не в первый раз: в феврале этого года медалями были награждены врачи Областной клинической больницы № 3.