В Челябинске 260 детей отправятся в новый детский сад

Открытие дошкольного учреждения в микрорайоне Парковый пройдет 16 марта

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» 16 марта откроется новый детский сад на 260 детей. Это 12 групп для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 2022 году в Парковом планируют построить еще 3 дошкольных учреждения. Об этом глава Челябинска Наталья Котова рассказала в своем телеграм-канале.



В детском саду на ул. Бейвеля, 38 обустроили просторные группы и спальни, два музыкальных зала со светомузыкой, два спортзала с тренажерами и набором снаряжения, зимний сад, творческие мастерские и комнаты психологической разгрузки.

В 2022 году в «Парковом» появятся еще 3 детских сада:

в 55 микрорайоне на 150 человек;

в 54 микрорайоне на 150 человек;

в 49 микрорайоне на 290 человек;

К концу 2022 года в микрорайоне «Парковый» новые дошкольные учреждения смогут принять 850 юных челябинцев.