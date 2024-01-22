В Челябинске 26 управляющих компаний могут оштрафовать за заснеженные ступени и тротуары

В ряде дворов от осадков не очистили также проезжую часть

В Челябинске качество уборки снега проверяют не только на улично-дорожной сети, но и во дворах многоквартирных домов. Как показали проведенные на минувшей неделе проверки, не все управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности и многие дворы до сих пор остаются нечищеными. Подробнее на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«В период с 15 по 19 января проведены осмотры дворовых территорий и входных групп. Проверено более 500 домов на территории города, зафиксировано порядка 60 нарушений по непринятию мер управляющими компаниями по очистке ступеней, пандусов от снега и наледи, а также очистки тротуаров и проезда вдоль жилых домов. По всем фактам возбуждены административные производства»,— сообщил он.

В пресс-службе администрации Челябинска назвали «управляйки», которые хуже всех справились с уборкой снега во дворах на минувшей неделе и могут быть оштрафованы. В их числе — ООО «Агентство „Вертикаль“», ООО «Доверие Аральское», ООО «Доверие Стальное», ООО «Мой дом Урал», ООО «Метаком-Сервис», ООО «Мечелстрой», ООО УК «Ленком», ООО «Первая управляющая», ООО «Ремжилзаказчик — ЖЭУ № 4», ООО «Ремжилзаказчик — ЖЭУ № 5», ООО «УК «Домоуправ-стандарт» и многие другие.