В Челябинске 26 апреля пройдет репетиция парада ко Дню Победы

Площадь Революции на время закроют для пешеходов

26 апреля, с 17:00 до 20:00, на площади Революции пройдет репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.



На это время центральную площадь закроют для пешеходов. Движение транспорта по Ленина ограничено не будет.

В управлении культуры просят заранее планировать маршрут передвижения вечером.

Напомним, 9 Мая в этом году выпадает на вторник. Праздничный концерт в 2023 году пройдет на набережной у Торгового центра. Выступают Сергей Безруков и Полина Гагарина.



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