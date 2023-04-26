26 апреля, с 17:00 до 20:00, на площади Революции пройдет репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.
На это время центральную площадь закроют для пешеходов. Движение транспорта по Ленина ограничено не будет.
В управлении культуры просят заранее планировать маршрут передвижения вечером.
Напомним, 9 Мая в этом году выпадает на вторник. Праздничный концерт в 2023 году пройдет на набережной у Торгового центра. Выступают Сергей Безруков и Полина Гагарина.
Какие мероприятия приготовили в государственных учреждениях культуры, читайте в материале ИА «Первое областное»