В Челябинске 250 школьников и студентов прошли курс военной подготовки

Молодежь научилась рукопашному бою и оказанию первой помощи

«Данный проект актуален тем, что сейчас у обучающихся отсутствуют навыки подготовки в сфере военно-прикладных дисциплин в связи с тем, что в общеобразовательных организациях не проводятся занятия по данным дисциплинам по причине дефицита квалифицированных кадров по этому направлению»,

— отмечают организаторы.

В Челябинском юридическом колледже 250 южноуральских школьников и студентов прошли курс военно-прикладных дисциплин «Высота». Образовательный проект был реализован на средства гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.В рамках курса состоялись занятия по армейскому рукопашному бою, огневой и высотной подготовке, оказанию первой помощи и изучению тактико-технических характеристик огнестрельного оружия.В завершение курса студенты и школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа Южноуральских героев». По словам организаторов, у обучающихся улучшились навыки военно-прикладных дисциплин, оперативно-тактического мышления и умения работать в команде.Руководителем курса выступил начальник центра патриотического воспитания Челябинского юридического колледжа Филипп Венедиктов.