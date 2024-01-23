В Челябинском юридическом колледже 250 южноуральских школьников и студентов прошли курс военно-прикладных дисциплин «Высота». Образовательный проект был реализован на средства гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
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В рамках курса состоялись занятия по армейскому рукопашному бою, огневой и высотной подготовке, оказанию первой помощи и изучению тактико-технических характеристик огнестрельного оружия.
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«Данный проект актуален тем, что сейчас у обучающихся отсутствуют навыки подготовки в сфере военно-прикладных дисциплин в связи с тем, что в общеобразовательных организациях не проводятся занятия по данным дисциплинам по причине дефицита квалифицированных кадров по этому направлению», — отмечают организаторы.wrkFkVtFLQY.jpg
В завершение курса студенты и школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа Южноуральских героев». По словам организаторов, у обучающихся улучшились навыки военно-прикладных дисциплин, оперативно-тактического мышления и умения работать в команде.
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Руководителем курса выступил начальник центра патриотического воспитания Челябинского юридического колледжа Филипп Венедиктов.
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