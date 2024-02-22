В День защитника Отечества для челябинцев включат тематическую подсветку на телебашне. Горожане смогут увидеть световое шоу с 18:00 до 23:00 часов, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества“ и звезды появятся на телебашне», — отметили в мэрии.
Добавим, что в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы!». В течение дня зрители смогут отправить деньги на нужды бойцов, находящихся в зоне СВО. Организаторы, Народный фронт и медиахолдинг «Первый областной», проводят такие марафоны ежемесячно. Среди регионов России это уникальная практика.
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