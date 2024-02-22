В Челябинске 23 февраля на телебашне появится праздничная подсветка

Вышку подсветят цветами триколора и камуфляжа

«Тематический сценарий в цветах триколора и камуфляжа, надпись „С Днем защитника Отечества“ и звезды появятся на телебашне»,

— отметили в мэрии.