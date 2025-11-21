В Челябинске 22 ноября откроется ледовый каток в парке Терешковой

Гостей будут встречать праздничной программой

В Челябинске в субботу, 22 ноября, заработает ледовый каток в парке Терешковой. Открытие запланировано на 11:00, сообщили в комитете культуры города.

Гостей катка будут встречать выступлением воспитанников спортивной школы фигурного катания «Тодес», викторинами и конкурсами на льду.

Этой зимой в парке Терешковой будут следующие сеансы катания: 12:00 (по будням в это время вход на каток бесплатный), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Дополнительный сеанс в пятницу, субботу и праздничные дни — с 22:00 до 23:00. По понедельникам каток работать не будет.