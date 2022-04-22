В Челябинске 22 апреля отключат светофоры на пяти перекрестках

Они не будут работать один день

В Челябинске 22 апреля отключат светофоры на пяти перекрестках, сообщили в пресс-службе мэрии. Неудобства коснутся жителей северо-западной части города и тех, кто едет в центр.



С 8:00 до 17:00 отключат светофор на пересечении Свердловского проспекта и улицы Коммуны — это перекресток напротив Храма Александра Невского.

С 08:00 до 18:00 не будет работать три светофора на проспекте Победы. Отключат светофор на пересечении с улицами Чайковского, Тепличная и Косарева.

Также с 08:00 до 18:00 планируют отключение светофора на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева.