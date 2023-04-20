В Челябинске 21 апреля пройдут сплошные проверки ДПС

Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

21 апреля с 17:00 до 21:00 в Челябинске пройдут сплошные проверки ДПС. На определенных участках инспекторы будут останавливать всех водителей для выявления грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделят автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Челябинску.

«Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, они не занимают много времени у водителей и проводятся на постоянной основе», — отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения автомобилиста лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет и назначают штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, ранее судебные приставы арестовали 30 автомобилей должников на выезде из Челябинска. У двух автолюбителей изъяли машины.