В Челябинске 200 школьников и студентов открыли «Вахту Памяти»

Посты у монумента «Вечный огонь» будут действовать две недели

5 мая в Челябинске на Бульваре Славы прошла церемония открытия «Вахты Памяти». Дозор у главного памятного монумента города «Вечный огонь» понесут двести лучших школьников и студентов профучилищ. Торжественные, наполненные патриотизмом, грустью и гордостью, кадры с места открытия — в нашей подборке.

В этом году акция «Вахта Памяти» посвящена 78-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию образования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Лучшие команды школьников и студентов профессиональных училищ будут нести дозор с сегодняшнего дня в течение двух недель. У монумента ребята дежурят с 10 утра до 16 часов.

Всероссийская акция «Вахта Памяти» призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне.