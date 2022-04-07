В Челябинске 20 семей переехали из бараков в новые квартиры

Продолжается расселение еще 11 домов, признанных аварийными

С начала 2022 года из 12 многоквартирных домов Челябинска, которые были признаны аварийными, в новые квартиры переселили 20 семей — это 34 человека, сообщили в городской администрации.

«Продолжаются работы по переселению граждан еще из 11 многоквартирных аварийных домов. Также проводится снос 10 уже расселенных домов по улице Зудова, 5; переулку 9-й Лобинский, 3; улице Карпенко, 7а; улице Краснознаменная, 7 и 23; улице Водрем-40, 13; улице Нахимова, 12; улице Потемкина, 43; улице Доватора, 46, ст. Шагол, 3», — уточнили в мэрии.

Напомним, в Челябинске прокуратура проверит 60 аварийных домов. Ведомство оценит необходимость расселения жильцов, которые жаловались на условия проживания.

Жалобы поступают и на уже расселенные дома, которые заброшены и небезопасны. Так, администрацию Челябинска обязали закрыть доступ к аварийному многоквартирному дому № 43 по улице Потемкина. Ранее челябинцы просили ограничить проход к разрушенному дому по улице Кронштадтской.

В конце марта администрация Челябинска утвердила проект застройки квартала в районе улиц Блюхера, Тарасова, Омской. Как ранее рассказывало ИА «Первое областное», решение о сносе признанных аварийными двухэтажных домов 1950-х годов постройки приняли после публичных слушаний. Корреспондент «Первого областного» отправился в старый квартал, чтобы узнать, как его жильцы встретили новость о будущем переселении.

