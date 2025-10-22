В Челябинске 20 автомобилей злостных нарушителей отправили в зону СВО

Машины конфисковали у владельцев по решению суда

В Челябинске состоялась передача 20 легковых автомобилей и одного питбайка в зону проведения спецоперации. Машины были изъяты по решению суда у злостных нарушителей ПДД, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Участие в церемонии приняли начальник главка генерал-майор полиции Сергей Космачев, председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД России полковник милиции в отставке Валерий Маскаев и некоторые другие. Сергей Космачев подчеркнул, что передаваемые автомобили — вклад в общую победу.

«Ежеминутно мы помним о тех, кто сейчас рискует своей жизнью на передовой, защищая самое дорогое — мирное небо над головой и будущее наших детей. Мы искренне надеемся, что эти автомобили принесут реальную пользу, сберегут жизнь бойцов и помогут выполнить поставленные перед ними задачи»,— подчеркнул генерал-майор.

Автомобили на нужды СВО в Челябинской области передают регулярно.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал 40 квадроциклов для передовой.