В Челябинске 2 мая ограничат движение транспорта из-за легкоатлетической эстафеты

Также в городе пройдет велогонка и заезд на лыжероллерах

В Челябинске в понедельник, 2 мая, состоится спортивный праздник, который объединяет 89-ю легкоатлетическую эстафету, 68-ю кольцевую велогонку и 10-ю гонку на лыжероллерах на призы администрации города. В связи с проведением мероприятия на нескольких участках временно ограничат и закроют движение транспорта, сообщили в мэрии.

«В этом году эстафета пройдет по маршруту от площади Революции до памятника имени Курчатова и обратно. По предварительным данным, участвовать в ней планируют более пяти тысяч человек. Трансляция соревнований по всему маршруту будет вестись на большом экране, установленном на площади Революции. А для болельщиков подготовили спортивные показательные выступления», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В Госавтоинспекции сообщили, что на время проведения спортивных забегов полностью закроют движение с 09:30 до 13:30 по улице Воровского от Сони Кривой до проспекта Ленина. Кроме того, ограничат движение с 09:30 до 12:00 по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до Свердловского проспекта и с 09:30 до 13:30 от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга.





Горожан просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут движения и места парковки.