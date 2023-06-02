В Челябинске 2 июня отключат светофоры на четырех перекрестках

Управлять движением будут дорожные знаки

В пятницу, 2 июня, в Ленинском и Металлургическом районах Челябинска в течение дня будут отключены светофоры на пересечениях улицы Гагарина с Агалакова и Дзержинского и улицы Хлебозаводской с Морской и 32-й годовщины Октября. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства.

С 08:00 до 12:00 светофоры не будут работать на перекрестке Гагарина — Агалакова, с 09:00 до 17:00 на Гагарина — Дзержинского.

На ЧМЗ оба перекрестка временно станут нерегулируемыми с 13:00 до 15:00.

Водителям следует быть внимательными и руководствоваться знаками приоритета.