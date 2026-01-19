В Челябинске 19 января крещенские купели закроют и засыплют снегом

Они будут работать до 16 часов

В Челябинске сегодня, 19 января, завершатся крещенские купания. Все пять оборудованных в городе купелей будут закрыты в 16:00, после чего их засыплют снегом. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.

Мэр подвел предварительные итоги проведения обряда, отметив его безопасность и массовость.

«Более четырех тысяч жителей города Челябинска в ночь перед Крещением искупались в иордани. На всех оборудованных местах в городе омовение прошло в штатном режиме, без прецедентов», — сказал Алексей Лошкин.

Он также уточнил, что до момента закрытия на всех точках будут обеспечены условия для безопасного окунания.

«Сегодня до 16 часов на всех пяти купелях у нас будет установлен режим максимального комфорта — там и места обогрева, и врачебные службы, и МЧС дежурит на месте, поэтому все желающие могут окунуться в купель до 16 часов», — добавил градоначальник.

Напомним, купели были оборудованы на Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первое.