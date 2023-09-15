В Челябинске 18 сентября почти на весь день отключат телевидение и радио

На телебашне планируются профилактические работы

В понедельник, 18 сентября, в Челябинске на девять часов пропадет телерадиовещание. С 10 до 19 часов на телебашне будут проводиться плановые профилактические работы, предупредили сегодня в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре.

В телецентре уточнили, что на перерыв уйдут каналы мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Речь идет о 20 телеканалах, включая «Первый», «Россию-1», НТВ, «Культуру», РЕН ТВ, СТС, ТНТ и другие. Также перестанут вещать радиостанции, транслируемые с челябинской телебашни: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В течение следующей недели аналогичные отключения пройдут в Миассе (19 сентября), Златоусте (20 сентября) и Магнитогорске (28 сентября). Время отключения то же — с 10 до 19 часов.