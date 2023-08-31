В Челябинске 153 тысячи детей сядут за парты в новом учебном году

Почти 17 тысяч из них — первоклассники

В стартующем завтра учебном 2023/24 году в школы Челябинска пойдут порядка 153 тысяч детей. Об этом в своем телеграм-канале заявила глава города Наталья Котова. По ее словам, почти 17 тысяч юных челябинцев пойдут учиться в первый класс. Градоначальница привела статистику по ремонтным работам, которые проводили этим летом в зданиях образовательных учреждений.

«Система образования города к началу учебного года готова. Благодарю всех директоров и сотрудников образовательных организаций за тот труд, который вы вложили в подготовку к новому учебному году! Поздравляю всех челябинцев с наступающим Днем знаний!» — написала Наталья Котова своим подписчикам.

За минувшее лето городские власти провели ремонт кровли в 44 учреждениях, еще в 10 зданиях обновили фасады. Замена окон прошла в 7 объектах, а больше всего работали над системами отопления и водоснабжения (54 учреждения). Модернизация и ремонт пожарной сигнализации с системами оповещения прошли в 17 зданиях. Еще капитально отремонтировали 11 спортплощадок у школ и привели в порядок спортивные и актовые залы в 16 школах.

Всего до конца 2023 года в Челябинской области будет достроено 7 школ, а еще в 11 образовательных учреждениях проведут капитальный ремонт. Подробный список всех объектов ИА «Первое областное» ранее размещало в своем материале.

Кстати, некоторые южноуральские школы отказались проводить уличные линейки 1 сентября: в Челябинске и еще в нескольких районах решили перенести торжественную часть в помещения. Причиной тому стала неблагоприятная погода.