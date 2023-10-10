В Челябинске 15 октября закроются четыре садовых маршрута

Автобусы выходили в рейсы с конца апреля

В воскресенье, 15 октября, в Челябинске перестанут работать некоторые садовые автобусные маршруты, которые работали с конца апреля. Об этом сообщили в МУП «Служба организации движения».

В рейс перестанут выходить маршруты, которые обслуживал МУП «СОД»:

№ 55с «Мамина — ст. Межозерная» (по ул. Комарова);

№ 57с «Мамина — ст. Межозерная» (по ул. Хохрякова);

№ 67с «Областная больница — Сад Вишнёвый»;

№ 90с «ЖД Вокзал — Сад "Кристалл”».

Эти маршруты запускали с 29 апреля на теплый сезон, чтобы садоводы могли добраться до своих участков.