В Челябинске 15 августа завершится прием документов для зачисления в детский сад

До этой даты родителям необходимо заключить договор с учреждением

В Челябинске у родителей малышей, получивших путевку в детский сад во время майского массового комплектования, осталось несколько дней, чтобы обратиться в дошкольное учреждение и сохранить путевку. Если этого не сделать до 15 августа, заявка вернется в общую очередь. Об этом сегодня ИА «Первое областное» сообщили в городском комитете по делам образования.

«Места в детские сады Челябинска выделяют в период массового (ежегодно в мае) и текущего (ежемесячно в течение учебного года) комплектования при наличии свободных мест. Если путевка в детсад получена во время текущего комплектования, родителю необходимо обратиться в детский сад в течение 30 дней. Если в рамках массового комплектования — до 15 августа», — рассказали в комитете по делам образования Челябинска.

В столице Южного Урала в этом году в период распределения путевок электронная очередь переходила в режим автоматического комплектования. Для малышей выделили порядка 10 тысяч мест, из них большая часть — около 6,5 тысячи — для детей до трех лет.

По состоянию на 8 августа 2022 года общая очередь несовершеннолетних с 0 до 7 лет на получение места в детский сад составляет 10 452 человека. Вместе с тем из них заявок с желаемой датой зачисления до 1 сентября 2022 года — 4 194.