В Челябинске с 11 августа 144 дома останутся без горячей воды

Последний в этом году этап опрессовки на тепловых сетях продлится до 25 августа

В Челябинске продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Шестой, заключительный, этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения продлится с 11 июля до 25 августа, сообщает пресс-служба Челябинской мэрии.

«Горячее водоснабжение будет отключено в 144 жилых многоквартирных домах, 12 детских садах, 11 учебных и 4 лечебных учреждениях Тракторозаводского района города Челябинска», — пояснили в администрации города.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска напомнили, что максимальный срок отключения — две недели. Но на практике во многие дома горячая вода вернется раньше. Также срок опрессовки может быть продлен из-за аварии на сетях.

Напомним, пятый этап опрессовок стартовал в Челябинске 27 августа. Полный перечень домов — на странице управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок — 2021».

В Челябинске городские тепловые сети во время гидравлических испытаний исследуют с помощью роботов. Это позволяет быстро и точно проводить диагностику состояния сетей и выявлять возможные дефекты, которые можно устранить до начала отопительного сезона.

Специалисты «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.