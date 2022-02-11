В Челябинске 14 февраля больничные клоуны устроят праздник для детей

Под окнами медучреждения станцуют артисты

В Челябинске в День всех влюбленных, 14 февраля, под окнами детской больницы благотворительное движение «Искорка Фонд» устроит праздник для пациентов. Для ребят выступит танцевальный коллектив «Пластилиновые люди». На одежде 20 танцоров будут огромные красные сердца, рассказали в мэрии.

Затем к окнам больничных палат поднимется автовышка, украшенная шарами, с больничными клоунами из «Семьи Пилюлькиных». В связи с пандемией больничные клоуны работают с детьми только через стекло, но научились общаться с ними с помощью пантомимы.

«Признаться в любви к детям придут и постоянные волонтеры „Искорки Фонда“. А после праздника в детский онкоцентр каждому ребенку и маме передадут игру-фокус „Сердце“», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Представление ко Дню влюбленных пройдет 14 февраля, с 16:00 до 16:40, по адресу Блюхера, 42а (Челябинская областная детская больница, хирургический корпус).