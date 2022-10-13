В Челябинске 13 октября отключили светофоры на пяти перекрестках

Работы на электрорегулировщиках будут проводить весь день

В Челябинске в четверг, 13 октября, отключают светофоры на четырех перекрестках, об этом предупредили в комитете дорожного хозяйства города Челябинска. Речь идет о пересечениях улиц: Комарова — Краснофлотской, Худякова — городской бор, Худякова — детский комплекс, Блюхера — Доватора, Артиллерийской — проспекта Победы.

С 09:00 до 18:00 не работает светофор на перекрестке ул. Комарова — ул. Краснофлотской;

с 08:00 до 17:00 на пересечении ул. Худякова — городской бор, ул. Худякова — детский комплекс;

с 09:00 до окончания работ на перекрестке до ул. Блюхера — ул. Доватора;

с 13:00 до окончания работ планируется отключение на перекрестке проспекта Победы — ул. Артиллерийской.

Напомним, в Челябинске на предстоящие выходные начнутся работы по изменению схемы движения автомобилей на улице Труда и Энгельса. С 17 октября на этих участках отменят повороты налево. По мнению городских властей, это поможет избавиться от пробки в районе МФЦ.

В центре уже отменили поворот налево на улицу Карла Либкнехта на Свердловском проспекте из-за пробок по проспекту на участке от улиц Воровского и Сони Кривой.