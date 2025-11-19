В Челябинске 13 декабря впервые пройдет ночной забег на Монахи

Любители бега преодолеют дистанции в 5 и 10 км

В Челябинские впервые пройдет ночной забег MONAHI NIGHT TRAIL. Маршрут пройдет по городскому бору, сообщает пресс-служба администрации города.

Бегуны с фонариками встретятся 13 декабря в парке Гагарина. Трасса пройдет по обкомовской дороге, тропе здоровья и исследователей.

«Мы верим, что бег в Челябинске должен существовать круглый год, без перерыва на суровую зиму. К тому же стоит напомнить, что пусть это и „Урал, детка!“, но все-таки Южный», — прокомментировала организатор забега Анна Малышева.

Ночные забеги уже стали популярной традицией в других городах страны.