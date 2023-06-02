В Челябинске 1200 домов отключат от горячего водоснабжения с 13 июня

В городе скоро стартует второй этап опрессовок

Временное ограничение в подаче горячей воды ожидает жителей пяти районов областного центра. Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», с 13 июня начнется второй этап гидравлических испытаний на теплосетях. Это необходимо для подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает ИА «Первое областное». Под отключение попадут почти 1200 многоквартирных домов и более 150 социальных объектов.

«Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют управляющие организации. За время летних опрессовок представители УК должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества собственников и тепловых коммуникаций», — отмечают теплоэнергетики компании.

Традиционно подачу ГВС прекратят на две недели, то есть до 27 июня. Речь идет о 1193 домах, 63 учебных, 70 дошкольных и 23 лечебных учреждениях. На втором этапе опрессовок горячую воду временно перестанут подавать в пяти районах Челябинска:

— Калининский район;

— Курчатовский район;

— Тракторозаводский район;

— Ленинский район;

— Центральный район.

Первый этап гидравлических испытаний уже проходит во всех районах города. Он должен завершиться 6 июня. Кроме того, в Металлургическом районе проводят работы по испытаниям магистральных сетей на теплопотери. Полный перечень домов, попадающих под отключение горячей воды, можно найти здесь.