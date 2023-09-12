В Челябинске 12-й троллейбус всю неделю будет ездить на ЧМЗ вместо АМЗ

Свердловский проспект перекрыли на ремонт

В связи с ремонтом трамвайных путей в центре Челябинска троллейбус 12-го маршрута до конца текущей недели прекратит ездить по Свердловскому проспекту. На ближайшие пять дней его конечной остановкой станет ДК строителей в Металлургическом районе, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Напомним, что накануне было частично закрыто движение по Свердловскому проспекту в районе дворца спорта «Юность». Из-за перекладки рельс нельзя проехать через перекресток с улицей Труда в направлении Торгового центра.

На время ремонта троллейбус № 12 будет ездить от остановки «Молдавская» по Комсомольскому проспекту до «Шоссе Металлургов» вместо АМЗ. В качестве альтернативы пассажирам предложили воспользоваться автобусами № 15, 51 и КМ.