В Челябинске 12‑й троллейбус почти неделю не будет ездить на АМЗ

В центре города модернизируют контактную сеть

В работу троллейбусного маршрута № 12 в Челябинске, который и так изменили из-за ремонта теплотрассы на Свердловском проспекте, снова внесли коррективы. По причине модернизации контактной сети на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда с 2 по 7 сентября рогатый транспорт популярного направления прекратит ездить на АМЗ — конечной остановкой станет парк Гагарина. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На время замены контактных проводов траектория движения троллейбуса будет выглядеть следующим образом: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — парк Гагарина.

В качестве временной альтернативы пассажирам предложили пользоваться автобусами № 15, 51 и КМ (компенсационный маршрут).