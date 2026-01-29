В Челябинске 12% отцов платят детям за хорошие оценки в школе

Большинство родителей предпочитают мотивировать детей словами

Большинство родителей в Челябинске предпочитают мотивировать детей не деньгами или подарками, а обычной устной похвалой. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе SuperJob.

Замотивировать ребенка добрым словом предпочитают 33% родителей. На втором месте — совместные поездки в кино, парки развлечений или кафе (26%). Еще 22% исполняют желания ребенка, если он хорошо учится или помогает по дому.

Гораздо реже челябинцы мотивируют школьников подарками (15%), разрешением поиграть в компьютер или посмотреть телевизор подольше (14%). Только 10% дают за успехи деньги или сладости. Совсем не поощряют детей, даже словесно, лишь 8% опрошенных.

Мамы и папы мотивируют детей по-разному. Матери чаще ограничиваются устной похвалой (39% против 27% у отцов). Отцы, в свою очередь, чаще дарят подарки (19% против 11%) и дают деньги (12% против 8%). При этом среди мужчин немного больше тех, кто не поощряет детей вообще (10% против 7%).

Среди челябинских родителей не очень распространено платить детям за каждую хорошую оценку. При этом отцы платят за отметки вдвое чаще матерей.