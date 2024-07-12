В Челябинске 12 июля отключат светофоры на четырех перекрестках

В двух местах время возобновления работы устройств точно не сообщается

Сегодня, 12 июля, в двух районах Челябинска отключат светофоры. Устройства не будут работать на четырех перекрестках, сообщает комитет дорожного хозяйства администрации города.

С 9:00 до окончания работ светофор не будет работать на перекрестке улиц Румянцева и Мира.

С 10:00 и до окончания работ отключат светофор на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и улицы Сталеваров.

С 13:00 до 17:00 светофоры не будут работать на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымской, а также по улице Труда в районе зоопарка и ледового дворца.