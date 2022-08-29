В Челябинске 11 зданий остаются без горячей воды после завершения опрессовки

На сетях продолжаются ремонтные работы

На минувшей неделе в Челябинске завершили шестой, последний этап опрессовок. Горячая вода появилась в домах, попавших под отключение, 25 августа. Но, как выяснилось, не во всех. В пресс-службе администрации Челябинска журналисту ИА «Первое областное» рассказали, сколько домов остаются без горячей воды.

«После шестого этапа гидравлических испытаний без горячей воды остаются 10 домов и одно административное здание»,— уточнили в мэрии.

По данным на утро 29 августа, всего в городе без горячей воды 139 домов, два детских сада и одно административное здание во всех районах города. Сроки включения разные: где-то воду обещают дать уже сегодня, а где-то — до 2 сентября.

«Причины отключения разные: это и аварии, и плановые работы. Сводка меняется дважды в сутки»,— уточнили в пресс-службе городской администрации.

Также на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что в Челябинске продолжаются плановые проверки организаций по готовности к отопительному сезону.

«Всего на данный момент проверено 614 комплектов документов, выписано 293 паспорта готовности. 191 комплект документов находится на согласовании. 100 комплектов отправлены на доработку»,— доложил Александр Астахов.

Все паспорта готовности теплоснабжающим организациям должны быть выданы до 15 сентября.