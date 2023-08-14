В Челябинске 100 многоквартирных домов остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовок

Еще в 100 домах произошли аварии на теплосетях и бойлерном оборудовании

На сегодняшний день в Челябинске после пятого этапа опрессовки, который завершился на прошлой неделе, без горячей воды остаются около 100 многоквартирных домов. Еще в 100 домах нет горячей воды из-за сломанных бойлеров и аварий на теплосетях. О том, каким темпами устраняются аварии, рассказал 14 августа на аппаратом совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«После пятого этапа гидравлических испытаний, который закончился 8 августа, невключенными остаются порядка 100 многоквартирных домов, но эта цифра каждый день уменьшается. Речь идет о тех сетях, на которых после опрессовок выявлены повреждения. Их ремонтируют в летний период для бесперебойного отопительного сезона»,— рассказал Александр Астахов.

Также жители около 100 домов остаются без горячей воды из-за аварий на теплотрассах или сломанных бойлеров. По словам замглавы города, аварии оперативно устраняются, а ремонт бойлеров обсуждают с собственниками и управляющими компаниями. Количество таких домов также ежедневно уменьшается.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила ежедневно отчитываться о том, какие работы проведены и сколько домов подключено.