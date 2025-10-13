В Челябинске 100% многоквартирных домов и соцобъектов подключены к отоплению

Жалобы на холодные батареи еще фиксируют, с ними работают управляющие компании

Все многоквартирные дома и социальные объекты Челябинска на 13 октября подключены к отоплению. Об этом сообщил замглавы города Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии.

В конце прошлой недели оставалось без тепла несколько сложных домов. Власти и коммунальные службы приложили много усилий, материалов и людей и включили отопление.

«Вчера уже к ночи на адресах Набережная, 10, Набережная, 20, Каслинская, 52 отопление было восстановлено в полном объеме. Сегодня слесаря будут перепускать, где-то если есть завоздушенность на стояках или есть жалобы», — сказал Александр Астахов.

Глава города Алексей Лошкин поблагодарил управляющие компании Челябинска.

«Экстренная помощь была оказана ДЕЗ Калининского района, „Жилкомсервису“. Конечно, здесь нам серьезно помогли коллеги из прокуратуры. Вчерашнее совещание помогло сдвинуть с мертвой точки эту историю», — отметил Алексей Лошкин.

Он подчеркнул, что при 100-процентном подключении домов фиксируются обращения, связанные с сетями. Поэтому работы еще нельзя называть завершенными.

В администрацию города за прошлую неделю поступило более 400 обращений.

Также на прошедшей неделе подключали частный сектор, в основном Ленинский район.

«В середине недели цифра проходила до 250 отключенных домов частного сектора. На сегодня это всего порядка 10—15 домов. С сегодняшнего дня частный сектор обещают подключить», — заверил Александр Астахов.