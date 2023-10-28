В Челябинске 10 гектаров Никольской рощи расчистили от сухих деревьев

Взамен высадили рябины, яблони и сосны

В Челябинске от зарослей и старых деревьев расчистили 10 гектаров территории Никольской рощи, расположенной в границах Калининского и Тракторозаводского районов. Взамен высадили молодые и здоровые липы, сосны и другие деревья. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работы в ближайшее время будут продолжены.

«Общая площадь территории — 45 гектаров, на 10 из них уже проведена масштабная расчистка: ликвидированы непроходимые заросли и места отдыха асоциальных личностей, проведена санитарная обрезка, удалены старые сухостойные деревья, высажены новые: сосны, липы, яблони и рябины»,— уточнили в мэрии.

Всего, как сообщалось ранее, в Никольской роще снесут почти 900 погибших деревьев, взамен высадят более 500. После того, как территория будет расчищена, ее благоустроят, и в городе появится еще одно место отдыха.

Напомним, в 2024 году в Ленинском районе появится «Инженерный сквер» — благоустроенная территория с прудом за ТРК «Алмаз». Первый этап работ там уже завершен.