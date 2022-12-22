В Челябинске 10 домов остались без воды из‑за коммунальной аварии на Комсомольском проспекте

Последствия порыва устраняют

В Челябинске в ночь с 21 на 22 декабря у дома 93 на Комсомольском проспекте произошла авария на водоводе. Без воды остались десять домов, сообщили ИА «Первое областное» в МУП «ПОВВ».

На месте последствия аварии устраняют рабочие аварийной бригады. Проезжую часть обрабатывают противогололедным материалом.

Работы планируют закончить к 18:00. Жителей просят сделать запас воды.

Напомним, утром 22 декабря из-за подтопления в троллейбусе произошло короткое замыкание и возгорание. Водителю удалось самостоятельно потушить пламя и обесточить транспорт.