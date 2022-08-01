В Челябинске 10 августа отключат от горячей воды 145 домов

Шестой этап опрессовки пройдет в Тракторозаводском районе

В Челябинске на следующей неделе стартует завершающий этап опрессовки. Без горячей воды с 10 по 24 августа останутся 145 многоквартирных домов, 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных учреждения в Тракторозаводском районе. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — напомнили в администрации Челябинска.

Перечень домов, которые попадут под отключение, по ссылке.

Напомним, пятый этап опрессовки в Челябинске начался 26 июля и продлится до 9 августа. Гидравлические испытания проводят на территории Калининского, Ленинского, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов города.