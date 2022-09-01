В Челябинске 1 сентября запретили парковать машины ближе 100 метров от школ

Инспекторы будут искать водителей, оставивших авто ночью возле общеобразовательных учреждений

Сегодня, 1 сентября, в Челябинске и во всем регионе действует запрет на парковку автомобилей возле школ, сообщили в городской и областной ГИБДД.



Если машина оставлена ночью, инспекторы будут связываться с владельцем и просить убрать авто.



В случае отказа машину переместят на расстояние 100 метров от школы с помощью эвакуаторов. Собственник сможет обратиться в дежурную часть, чтобы узнать, где припаркован автомобиль.



В городской Госавтоинспекции водителей попросили заранее продумать, где они будут оставлять машину на время школьной линейки.