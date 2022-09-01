Сегодня, 1 сентября, в Челябинске и во всем регионе действует запрет на парковку автомобилей возле школ, сообщили в городской и областной ГИБДД.
Если машина оставлена ночью, инспекторы будут связываться с владельцем и просить убрать авто.
В случае отказа машину переместят на расстояние 100 метров от школы с помощью эвакуаторов. Собственник сможет обратиться в дежурную часть, чтобы узнать, где припаркован автомобиль.
В городской Госавтоинспекции водителей попросили заранее продумать, где они будут оставлять машину на время школьной линейки.
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