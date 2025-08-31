В Челябинске 1 сентября будет прохладно и пасмурно

На юге региона прогнозируют теплую, но дождливую погоду

В Челябинской области в понедельник, 1 сентября, местами пройдут небольшие дожди. В Челябинске осадков не ожидается. День выдастся прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Днем 31 августа молодой циклон „промчится“ через Челябинскую область, принеся с собой дожди. В первой половине ночи 1 сентября осадки еще задержатся. К утру ожидаются туманы. Днем давление резко возрастет, атмосферный фронт будет размываться и, вероятнее всего, проявится в виде облачности и редких дождей»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +7 градусов, днем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В низинах возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый.

По области ночью температура будет варьироваться в пределах от +4 до +12 градусов, днем — от +13 до +21. Теплее всего будет на юге, но вместе с тем там ожидаются умеренные дожди. Утром также туманы. Ветер юго-восточный, 3 — 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

«Стоит учитывать, что максимальная температура воздуха наблюдается во второй половине дня, а утром, когда обычно проходят линейки, будет прохладно: +10...+15 градусов в северной половине области и около +18 — на юге»,— добавили в областном Гидрометеоцентре.