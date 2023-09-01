В Челябинске 1 сентября будет пасмурно, временами пройдут дожди

Температура воздуха составит около +15 градусов

Сегодня, 1 сентября, в Челябинске будет пасмурно, временами ожидается дождь. В большинстве районов региона также пройдут осадки, местами с грозами. Утром возможны туманы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке +9°C, днем потеплеет до +13…+15 градусов Цельсия. Ветер северного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Облачно с прояснением, временами дождь.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Утром будет около +11°C, местами значительно ниже. Дневной прогрев составит +13…+18 градусов. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.