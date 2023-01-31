В Челябинске 1 февраля проведут массовую проверку пешеходов

Горожанам напомнят о правилах безопасного пересечения дорог

В среду, 1 февраля, Госавтоинспекция проведет в Челябинске профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщили в пресс-службе ведомства. Целый день в городе будут выявлять пешеходов, которые переходят дорогу на красный и мимо зебры.

В поле внимания сотрудников ГИБДД также попадут водители, не уступающие дорогу пешеходам, когда обязаны это делать.

В Госавтоинспекции напомнили правила безопасного пересечения проезжей части: