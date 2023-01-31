В среду, 1 февраля, Госавтоинспекция проведет в Челябинске профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщили в пресс-службе ведомства. Целый день в городе будут выявлять пешеходов, которые переходят дорогу на красный и мимо зебры.
В поле внимания сотрудников ГИБДД также попадут водители, не уступающие дорогу пешеходам, когда обязаны это делать.
В Госавтоинспекции напомнили правила безопасного пересечения проезжей части:
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Даже переходя дорогу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, убедиться, что все машины остановились и уступают дорогу.
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Удостовериться, что нет скрытой опасности.
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Переходить дорогу, когда она хорошо просматривается в обе стороны.
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Не перебегать дорогу перед близко идущим автомобилем.